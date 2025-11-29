

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Con Laura Boldrini siamo stati in Cisgiordania: sono finiti i bombardamenti, ma non è finita la persecuzione sul popolo palestinese. Andare a sfasciare le redazioni dei giornali non è il modo per aiutare il popolo palestinese". Lo dice Andrea Orlando a 'Costruire l'alternativa' a Montepulciano.

