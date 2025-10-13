

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Penso che la ministra Roccella per un eccesso di zelo abbia aperto un capitolo che una parte significativa del centrodestra non avrebbe voluto riaprire. Perché il dato storico è chiaro: l’antisemitismo e’ un male diffuso ma gli ebrei in Italia li hanno deportati solo i fascisti". Lo scrive sui social Andrea Orlando del Pd.

