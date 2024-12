Washington, 27 dic. (Adnkronos) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato l'escalation tra Israele e Yemen. Gli attacchi aerei israeliani all'aeroporto internazionale di Sana'a, ai porti del Mar Rosso e alle centrali elettriche in Yemen sono particolarmente allarmanti - si legge in una dichiarazione dell'Onu - "Gli attacchi aerei avrebbero causato numerose vittime, tra cui almeno tre morti e decine di feriti".

"Il Segretario generale - prosegue il comunicato - resta profondamente preoccupato per il rischio di un'ulteriore escalation nella regione e ribadisce il suo appello a tutte le parti interessate a cessare tutte le azioni militari e ad esercitare la massima moderazione".