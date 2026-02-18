

Ginevra, 18 feb. (Adnkronos/Afp) - Un alto funzionario delle Nazioni Unite ha avvertito che le misure adottate da Israele per rafforzare il controllo sulle aree della Cisgiordania amministrate dall'Autorità Nazionale Palestinese equivalgono a una "graduale annessione di fatto".

"Stiamo assistendo alla graduale annessione di fatto della Cisgiordania, mentre le misure unilaterali di Israele trasformano costantemente il panorama", ha dichiarato il sottosegretario generale delle Nazioni Unite Rosemary DiCarlo durante una riunione del Consiglio di sicurezza sulla questione palestinese.

