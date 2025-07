Londra, 30 ago. (Adnkronos) - Israele ha attaccato obiettivi nella provincia siriana di Sweida, a maggioranza drusa. Lo ha riferito L'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), aggiungendo che i droni israeliani hanno colpito combattenti beduini e milizie filogovernative nella parte occidentale della provincia nella Siria meridionale.

Secondo l'ong con base in Gran Bretagna, gli attacchi rientrano in una più ampia escalation dell'attività dei droni israeliani nella regione. Testimoni e attivisti locali hanno segnalato intensi voli di ricognizione israeliani con droni ed elicotteri su varie parti della Siria meridionale nelle ultime 24 ore.