Beirut, 30 ott. (Adnkronos) - Human Rights Watch (Hrw) afferma di aver documentato tre attacchi che implicano "possibili crimini di guerra" in cui l’esercito israeliano ha colpito "illegalmente" operatori e strutture sanitarie in Libano. Tra questi, il 3 ottobre, sono stati attaccati i paramedici in un centro di protezione civile nel centro di Beirut e il 4 ottobre un'ambulanza e un ospedale nel Libano meridionale, in cui sono rimasti uccisi 14 paramedici, ha affermato il gruppo.

Da quando è iniziato il fuoco transfrontaliero tra Israele e Hezbollah nell'ottobre dell'anno scorso, gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso almeno 163 operatori sanitari e di soccorso in tutto il Libano. Hanno anche danneggiato 158 ambulanze e 55 ospedali, afferma il rapporto citando dati del ministero della Salute.

"Gli attacchi illegali dell'esercito israeliano contro gli operatori sanitari e gli ospedali stanno devastando il già fragile sistema sanitario del Libano e mettendo a grave rischio gli operatori sanitari", ha affermato Ramzi Kaiss, ricercatore dell'Hrw in Libano. "Gli attacchi contro gli operatori sanitari e le strutture sanitarie aumentano anche i rischi per i civili feriti, ostacolando gravemente la loro capacità di ricevere le cure mediche urgenti", ha aggiunto.