

Roma , 2 ott. (Adnkronos) - Via libera della Camera alle risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, relative alla situazione nella Striscia di Gaza. Con 182 voti favorevoli (compresi Azione e Partito liberaldemocratico) e 101 astenuti è passato il documento che manifesta appoggio per il piano di pace Usa. L'altra risoluzione presentata dal centrodestra ha ottenuto invece 175 sì, 108 no e 7 astenuti. Stop per il documento presentato da Pd, M5S e AVS, bocciato con 168 no, 108 sì e 10 astenuti. Approvata anche la risoluzione di Italia viva con 181 favorevoli e 105 astenuti. Infine è stata approvata parte della risoluzione di Più Europa con 182 a favore e 106 astenuti, bocciata invece nel punto quattro del dispositivo e nelle premesse, rispettivamente, con 168 no, 113 astenuti e 9 sì e con 171 no, 109 astenuti e 8 sì.

