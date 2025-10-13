

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Quando si affrontano alcuni temi fondanti come il contrasto all'antisemitismo, per di più da posizioni di Governo, bisognerebbe avere l'umiltà di conoscere i propri limiti culturali e politici. Non è necessario parlare sempre di tutto. La ministra Rocella è riuscita nel capolavoro di fare affermazioni sconclusionate, gravi e irricevibili, di ricevere a stretto giro una risposta definitiva e autorevolissima dalla senatrice Segre e di insistere nel cercare comunque la polemica con 'la sinistra', invece di scusarsi. Una vicenda che rivela ignoranza della complessità del tema, arroganza politico-istituzionale e evidente inadeguatezza al ruolo". Così in una nota Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo Pd e membro della commissione Segre.

