

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Desidero esprimere la mia piena e convinta solidarietà al ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, bersaglio oggi all’Università di Siena di insulti intollerabili da parte di alcuni studenti pro-Pal". Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

“È paradossale che proprio coloro che si proclamano difensori della pace abbiano contestato il ministro mentre era impegnata a incontrare studenti palestinesi che, grazie alle borse di studio istituite dal ministero dell’Università e da quello degli Affari Esteri, in collaborazione con alcuni atenei, avranno la possibilità di studiare, crescere e costruirsi un futuro migliore. C’è chi lavora concretamente per la pace e per il dialogo, e chi invece sceglie la via sterile delle offese e della provocazione", conclude.

