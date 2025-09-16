

Tel Aviv, 16 set. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato durante una conferenza stampa che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo ha invitato alla Casa Bianca. "Questo avverrà dopo il mio discorso all'Assemblea dell'Onu. Ho avuto diverse conversazioni con lui dopo l'attacco di Doha, e sono state tutte molto positive", ha aggiunto.

