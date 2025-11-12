

Tel Aviv, 12 nov. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la richiesta di grazia presentata al presidente israeliano Isaac Herzog nel suo caso penale. "Grazie, Presidente Trump, per il suo incredibile supporto", ha detto il primo ministro. "Come al solito, va dritto al punto e dice le cose come stanno", ha aggiunto.

