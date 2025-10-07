

Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos/Afp) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in occasione del secondo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, ha promesso di raggiungere tutti gli obiettivi della guerra a Gaza, a cominciare dal rilascio degli ostaggi. "Stiamo vivendo giorni decisivi e fatali. Continueremo ad agire per raggiungere tutti gli obiettivi della guerra: il ritorno di tutti i rapiti, l'eliminazione del governo di Hamas e la garanzia che Gaza non rappresenti mai più una minaccia per Israele", ha affermato in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio.

