Tel Aviv, 12 nov. (Adnkronos) - "Da quando ci siamo parlati l'ultima volta, il regime di Khamenei ha lanciato centinaia di missili balistici contro il mio paese. Mi chiedo, vi hanno detto quanto è costato questo attacco? Beh, non lo sto indovinando: la cifra è di 2,3 miliardi di dollari". Lo ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un nuovo messaggio video, nel quale auspica che gli iraniani si liberino dal regime di Khamenei e concludendo con un appello alla futura cooperazione tra i due popoli. "Il regime vuole distruggere il vostro futuro nel suo tentativo di distruggere il nostro paese. Non permetteremo che ciò accada. Non ho dubbi che arriverà il giorno in cui israeliani e iraniani, in una Teheran libera, costruiranno un futuro di prosperità e pace", ha aggiunto Netanyahu.