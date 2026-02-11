Washington, 11 feb. (Adnkronos) - Benjamin Netanyahu ha firmato per l'ingresso di Israele nel Board of Peace per Gaza. Prima dell'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Washington, il primo ministro israeliano ha firmato come membro del consiglio di amministrazione presso la Blair House, la residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti, alla presenza del segretario di Stato Marco Rubio.
Mo: Netanyahu firma ingresso Israele nel Board of Peace
11 febbraio, 2026 • 18:43
