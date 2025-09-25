

Tel Aviv, 25 (Adnkronos) - "Discuterò con Trump della necessità di portare a termine gli obiettivi della guerra: riportare indietro tutti i nostri ostaggi, sconfiggere Hamas ed espandere il cerchio di pace che si è aperto davanti a noi dopo la storica vittoria nell'operazione Rising Lion e altre vittorie che abbiamo ottenuto". Lo ha detto - riferendosi alla guerra di 12 giorni tra Israele e l'Iran - il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, prima di partire per gli Stati Uniti, dove si rivolgerà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York e incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca. Netanyahu ha aggiunto che nel suo discorso alle Nazioni Unite intende "denunciare i leader che, invece di condannare gli assassini, vogliono dare loro uno Stato nel cuore della Terra di Israele. Ciò non accadrà".

