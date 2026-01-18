

Tel Aviv, 18 gen. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione ristretta sulla sicurezza incentrata sull'Iran e Gaza, con la partecipazione di membri del gabinetto di sicurezza e dei vertici dell'apparato di difesa, tra cui il capo di stato maggiore delle Idf, il tenente generale Herzi Halevi, il direttore del Mossad Dedi Barnea e il capo dello Shin Bet Ronen Bar.

