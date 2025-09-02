

Tel Aviv, 2 set. (Adnkronos) - "Ciò che è iniziato a Gaza deve finire a Gaza: Israele è di fronte alla fase decisiva" della guerra contro Hamas. Lo ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un video messaggio rivolto ai soldati dell'Idf, mentre intensificano i preparativi per la conquista di Gaza City. "Stiamo lavorando per sconfiggere Hamas", dice il premier, "ma lungo il cammino abbiamo anche realizzato meraviglie insieme, perché abbiamo spezzato l’asse iraniano – a Gaza, in Libano con Hezbollah, con il regime di Assad che è crollato, con l’Iran stesso che ha minacciato la nostra stessa esistenza e che abbiamo rimosso insieme, e ora anche con gli Houthi".

Nel video, Netanyahu afferma che durante la guerra il suo governo ha preso "decisioni molto difficili. Decisioni che nessuno credeva potessimo effettivamente portare a termine. Ma le abbiamo portate a termine perché ci avete dato – anche a me stesso – la forza di condurre Israele verso la vittoria totale. Ora siamo di fronte alla fase decisionale. Credo in voi, mi fido di voi e l'intera nazione vi abbraccia", dice, mentre decine di migliaia di riservisti vengono chiamati alle armi.

