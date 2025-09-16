

Tel Aviv, 16 set. (Adnkronos) - "Le nostre forze stanno operando a Gaza City con l'obiettivo di sconfiggere il nemico, ma allo stesso tempo anche di evacuare la popolazione. Stiamo attualmente cercando di aprire ulteriori vie di fuga per consentire il trasferimento più rapido della popolazione di Gaza, separandola dai terroristi che vogliamo attaccare". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ripreso da Ynet News.

Netanyahu ha commentato inoltre l'attacco delle Idf nello Yemen, affermando: "Le nostre forze stanno operando in diverse aree. I nostri piloti hanno attaccato il porto Hodeidah, il principale porto di rifornimento per il regime terroristico Houthi".

