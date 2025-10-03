

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Dopo una notte da incubo alle Ogr che ha sconvolto la città di Torino, assistiamo ancora a violenze che non trovano alcuna giustificazione e che non possono essere bollate come casi isolati. Siamo di fronte a una vera e propria strategia della violenza e dell’aggressione nel tentativo di destabilizzare lo Stato e questo Governo. Si sappia che non cederemo alle intimidazioni e che anzi tutto questo rafforza la convinzione che Gaza è diventato un pretesto per la sinistra per aizzare una piazza che non riesce più a governare". Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

"Così si spiega la totale assenza di presa di distanza da atti incivili da parte di esponenti politici, ma anzi la partecipazione di alcuni di essi, restii a prendere le distanze e talmente in crisi da inseguire e appiattirsi su chi sta devastando le nostre città, privando i cittadini di servizi indispensabili a causa di uno sciopero illegittimo. A Torino però c’è un’aggravante in più. E’ vero che a guidare le fasce più estreme e radicali c’era Askatasuna? Pd e altri partiti, sindacati compresi, sono scesi in piazza con i professionisti della violenza, che loro stessi stanno provando a sanare? Se ciò fosse vero saremmo davanti ad un fatto gravissimo e per questo chiediamo si accenda un faro su quanto sta avvenendo", conclude.

