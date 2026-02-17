

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Le ultime rivelazioni dall’inchiesta della Procura di Genova sulla presunta rete italiana legata ad Hamas, pubblicati da 'Il Giornale', sollevano gravi interrogativi sul Movimento 5 Stelle. Dalle intercettazioni emergerebbe che soggetti indagati per finanziamento al terrorismo avrebbero definito quali 'cari amici' esponenti del M5S, tra cui la deputata Stefania Ascari e l’ex deputato Alessandro Di Battista. Avrebbero discusso con l’ex deputato Davide Tripiedi del trasferimento di fondi verso Gaza. Se confermate, queste vicinanze rappresenterebbero un rischio serio per la sicurezza nazionale e metterebbero in luce una preoccupante vicinanza tra soggetti pericolosi e figure politiche del partito guidato da Giuseppe Conte. Il M5S chiarisca immediatamente la propria posizione e prenda le distanze da ogni contatto con individui su cui ci sarebbe l’ombra del terrorismo". Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

