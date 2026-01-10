Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La nostra piena solidarietà a Giulia Sorrentino che oggi subisce un attacco solo perché, grazie alle inchieste portate avanti da lei e dal suo direttore, si è fatta finalmente luce sulla galassia pro-Pal, una verità evidentemente scomoda per chi anziché scendere in piazza dovrebbe solo prendere le distanze”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fdi alla Camera.
Mo: Montaruli, 'attacco a Sorrentino perchè fatta luce su pro-Pal'
10 gennaio, 2026 • 19:13
