

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Come ha detto il Ministro Tajani, i palestinesi sono le prime vittime di Hamas e, purtroppo, anche il loro futuro è nelle mani dell’organizzazione terroristica. L’Italia è in prima linea per aiutare la popolazione di Gaza. Abbiamo portato qui quasi 200 bambini, inclusi i 15 di lunedì sera, che possono curarsi negli ospedali italiani. Sono 15 le operazioni umanitarie svolte dall’inizio del conflitto. Siamo stati i primi, ieri, ad aver aperto un corridoio per i ricercatori. Abbiamo condannato la reazione eccessiva di Israele ma non possiamo tollerare il clima di odio antisemita che, purtroppo, si sta riaffermando in molti contesti". Così il deputato di Fratelli d’Italia e componente del gruppo interparlamentare Italia-Usa Federico Mollicone.

"Gli aiuti potevano essere consegnati senza rischi attraverso i canali sicuri già predisposti dal Governo italiano e dai paesi europei. Più volte, erano stati avvisati dei pericoli legati alla violazione del blocco navale, anche dal Presidente della Repubblica in persona. In contesti di guerra bisogna avere responsabilità e senso diplomatico, senza fini strumentali e di propaganda. Rimane, tra l'altro, il mistero sui finanziamenti alle imbarcazioni riconducibili ad Hamas, come emerso dai documenti pubblicati dal Tempo, confermati dal ministero degli Esteri israeliano, e per cui ho presentato un'interrogazione parlamentare in Aula", conclude.

