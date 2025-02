Tel Aviv, 11 feb. (Adnkronos) - Il ministro delle comunicazioni israeliano, Shlomo Karhi , ha detto di esser d'accordo con le parole di Trump di "lasciare che l'inferno si scateni" a Gaza se tutti i prigionieri israeliani rimasti non saranno rilasciati entro sabato. In un post su X ha scritto: "La risposta deve essere esattamente quella suggerita dal presidente Trump. Interrompere completamente gli aiuti umanitari, tagliare l'elettricità, l'acqua e le comunicazioni e ricorrere alla forza brutale e sproporzionata fino al ritorno degli ostaggi. E' tempo di aprire le porte dell'inferno ad Hamas, e questa volta senza alcuna restrizione per i nostri eroici combattenti".