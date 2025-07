Gaza, 31 lug. (Adnkronos) - "Vieni a vedere tu stesso e magari apri il tuo cuore e i tuoi occhi: in questo modo, potrai vedere la verità". Il ministero della Salute guidato da Hamas ha invitato l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff a visitare Gaza per essere testimone in prima persona della crisi umanitaria, prima della sua visita in Israele di oggi. In un video distribuito dal ministero, Elidalis Burgos, infermiere americano di terapia intensiva che lavora a Gaza, invita Witkoff nella Striscia per "dare un'occhiata con i suoi occhi".

"Una volta che lo vedi, non puoi più non vederlo", dice Burgos nel video. "Le parole che sto dicendo per descrivere la situazione non sono sufficienti a trasmettere davvero il messaggio di quanto siano terribili le condizioni... Non è un terremoto o una tempesta che si è abbattuta e sta danneggiando le persone: questo è un disastro provocato dall'uomo, progettato appositamente".