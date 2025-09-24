Gaza, 24 set. (Adnkronos) - Almeno 64 palestinesi sono stati uccisi da Israele da stamattina, 42 dei quali sono morti nella città di Gaza. Lo hanno riferito fonti del ministero della Salute gestito da Hamas.
Mo: ministero Salute Gaza, '64 i palestinesi uccisi oggi in attacchi israeliani'
24 settembre, 2025 • 13:23
Gaza, 24 set. (Adnkronos) - Almeno 64 palestinesi sono stati uccisi da Israele da stamattina, 42 dei quali sono morti nella città di Gaza. Lo hanno riferito fonti del ministero della Salute gestito da Hamas.