

Gaza, 3 ott. (Adnkronos) - Il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha riferito che nell'ultimo giorno 63 persone sono state uccise dal fuoco delle Idf e 227 sono rimaste ferite. Il numero dei morti a Gaza sale così a 66.288 e quello dei feriti a 169.165 dall'inizio della guerra.

Il ministero ha rilevato che nelle ultime 24 ore 15 persone sono state uccise mentre cercavano di ottenere aiuti umanitari e 80 sono rimaste ferite. Il numero di morti da quando Israele ha violato il cessate il fuoco il 18 marzo è di 13.420 persone e 57.124 feriti.

