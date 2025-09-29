

Gaza, 29 set. (Adnkronos) - Sono state uccise 50 persone e 184 ferite nell'ultimo giorno di guerra nella Striscia di Gaza. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas. Il bilancio delle vittime dal 7 ottobre 2023 è di 66.055 morti e 168.346 feriti, ha affermato il ministero. Cinque delle persone uccise e 38 di quelle ferite nelle ultime 24 ore erano in attesa di ricevere aiuti.

