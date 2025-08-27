Gaza, 27 ago. (Adnkronos) - Dieci palestinesi, tra cui due bambini, sono morti nella Striscia di Gaza per fame e cause ad essa correlate nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato il ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas. Il numero di palestinesi morti di fame nell'enclave è ora di 313, di cui 119 bambini.
Mo: ministero salute Gaza, '10 persone, tra cui 2 bambini, morte di fame nel'ultimo giorno'
27 agosto, 2025 • 08:44
Gaza, 27 ago. (Adnkronos) - Dieci palestinesi, tra cui due bambini, sono morti nella Striscia di Gaza per fame e cause ad essa correlate nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato il ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas. Il numero di palestinesi morti di fame nell'enclave è ora di 313, di cui 119 bambini.