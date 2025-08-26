

Ramallah, 26 ago. (Adnkronos) - E' di 33 palestinesi feriti il bilancio di un raid israeliano a Ramallah e nella vicina el-Bireh, in Cisgiordania. Lo ha reso noto il ministero della Salute palestinese. Tra questi c'è un minorenne colpito da proiettili, sottoposto a intervento chirurgico dopo essere stato ferito all'addome.

Secondo l'alto funzionario di Hamas, Mahmoud Mardawi, il raid dell'esercito israeliano a Ramallah è un "crimine a tutti gli effetti" che dimostra "l'approccio volto allo sterminio di Israele e i suoi obiettivi malevoli di rafforzare il controllo sul campo in Cisgiordania".

Mardawi ha invitato la comunità internazionale ad "assumersi le proprie responsabilità e a ritenere Israele responsabile dei suoi continui crimini contro il popolo palestinese, e ad agire per frenare la macchina di oppressione e aggressione che prende di mira la popolazione della Cisgiordania".

