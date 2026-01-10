

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Oggi al corteo pro-Pal di Milano abbiamo assistito a uno spettacolo indegno. Insulti e intimidazioni contro la cronista del Giornale, Giulia Sorrentino, che tutti i partiti dovrebbero condannare. Le hanno urlato 'fuori i sionisti dal corteo' e 'questa faccia di m... qui non ci deve stare'. Una vergogna. Esprimo solidarietà alla giornalista, la cui unica colpa sarebbe quella di fare il suo lavoro”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli.

