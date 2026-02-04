

Gaza, 4 feb. (Adnkronos) - Un attacco israeliano contro una tenda che ospitava palestinesi sfollati ad al-Muwasi, nella Striscia di Gaza meridionale, ha ucciso due persone, tra cui un paramedico in servizio. Lo ha reso noto la Mezzaluna Rossa, aggiungendo che altre otto persone sono rimaste ferite nell'attacco. Da stamattina, il fuoco israeliano ha ucciso 20 persone a Gaza.

