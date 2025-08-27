

Ramallah, 27 ago. (Adnkronos) - Le forze israeliane sono operative nella città di Nablus, in Cisgiordania, da 10 ore, con un residente arrestato. Ventisette palestinesi sono rimasti feriti durante il raid, due da proiettili di gomma e 25 per inalazione di fumo. Lo ha reso noto la Mezzaluna Rossa Palestinese.

Secondo la popolazione locale e le autorità di sicurezza, le forze dell'Idf sono entrate in città con decine di veicoli e hanno perquisito diverse abitazioni. L'esercito ha anche ordinato a molte famiglie residenti nella Casbah di lasciare le proprie abitazioni e di rientrare nel pomeriggio. Altre fonti affermano che le Idf hanno piazzato cecchini sui tetti di alcuni edifici del centro città e hanno fatto irruzione in diversi negozi.

