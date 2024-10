Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "In Medio Oriente dobbiamo fare molto di più. La situazione è catastrofica. Non c'è abbastanza aiuto umanitario. Troppe persone hanno perso la vita. Troppi bambini cresceranno con la memoria della guerra. Questo è un fallimento. Non dobbiamo mai rinunciare alla richiesta di un cessate il fuoco. Di ritornare, anche se è molto difficile, sulla tregua e sui due Stati, dove ci sarà la pace, la stabilità". Lo ha detto a Porta a Porta la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. "Io continuerò a lavorare - ha aggiunto - È la nostra responsabilità. Dobbiamo anche vedere cosa sta facendo l'Iran e arrivare a una de-escalation, perché la situazione è veramente terribile".

"In Europa non c'è posto per il razzismo, non c'è posto per l'antisemitismo - ha detto ancora la Metsola - Questa è una sfida che sta crescendo sempre più. Sta a noi come politici avere la responsabilità di dire che questo non è accettabile. Di ricordare cosa abbiamo imparato, che l'intolleranza non è accettabile su tutto, su tutti, contro tutti. È una responsabilità che noi abbiamo. La protezione dei bambini, la possibilità di crescere in modo sicuro, deve essere assicurata e garantita in Europa".