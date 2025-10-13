

Berlino, 13 ott. (Adnkronos) - "Finalmente. Dopo 738 giorni, gli ostaggi tornano a casa, tra cui anche alcuni tedeschi. Alle loro spalle, due anni di paura, dolore e speranza. Oggi, le famiglie possono finalmente riabbracciare i loro cari". Lo ha scritto su X il cancelliere tedesco Friedrich Merz, aggiungendo che "nche gli ostaggi assassinati devono tornare a casa, affinché le loro famiglie possano dare loro un dignitoso addio. Questo giorno è un inizio: un momento in cui la guarigione può iniziare ed è un passo avanti verso la pace in Medio Oriente".

