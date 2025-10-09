

Berlino, 9 ott. (Adnkronos/Afp) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha accolto con favore l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ma ha avvertito che "non è ancora finalizzato". "Gli sviluppi sono incoraggianti", ha spiegato in una conferenza stampa, aggiungendo: "Siamo fiduciosi che si possa raggiungere una soluzione questa settimana".

