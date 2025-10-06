

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Una manifestazione che inneggia ad Hamas, il 7 ottobre è un episodio squallido, inaccettabile, da rifiutare e isolare. Accostare la parola Resistenza ad Hamas è falso, strumentale e provocatorio. Altro odio, altro rancore che semina solo guerra. Invito a non partecipare, a non aderire, a non permettere che la disumanità degli assassini di ebrei innocenti sia celebrata come una festa". Così il deputato democratico Virginio Merola.

