

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Credo che a nessuno sfugga la sfacciata ipocrisia di chi riesce, nelle stesse ore, a chiedere la censura delle case editrici di libri non graditi e a invocare la libertà di espressione a difesa di chi inneggia ai terroristi di Hamas e alla strage del 7 ottobre". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla camera in vista del prossimo Consiglio europeo.

