

Tel Aviv, 11 dic. (Adnkronos) - I funzionari dell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump hanno avviato discussioni approfondite sulla possibilità di colpire l'Unrwa con sanzioni a causa del presunto legame dell'agenzia con Hamas. Lo scrive il Times of Israel citando due fonti a conoscenza diretta della questione. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi e opera a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Giordania e in Siria, fornendo aiuti, istruzione, assistenza sanitaria, servizi sociali e alloggi a milioni di palestinesi. Alti funzionari dell'Onu e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno descritto l'Unrwa come la spina dorsale della risposta umanitaria a Gaza, dove la guerra tra Israele e il gruppo terroristico palestinese Hamas ha scatenato una crisi umanitaria.

Israele e l'amministrazione Trump, tuttavia, hanno accusato l'agenzia di legami con Hamas, accuse che l'Unrwa ha energicamente contestato. Israele ha pubblicato prove della partecipazione di dipendenti dell'Agenzia all'attacco del 7 ottobre 2023 e alla cattura e alla custodia di ostaggi, oltre ad accusare la scuola dell'agenzia di glorificare costantemente il terrorismo e di opporsi al diritto di esistenza dello Stato di Israele.

Washington è stata a lungo il principale donatore dell'Unrwa, ma ha interrotto i finanziamenti nel gennaio 2024 dopo che Israele ha accusato una decina di membri dello staff di aver preso parte al massiccio attacco di Hamas che ha innescato la guerra a Gaza. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha poi accusato l'agenzia nell'ottobre di quest'anno di essere diventata "una sussidiaria di Hamas", che gli Stati Uniti hanno designato come organizzazione terroristica nel 1997.





