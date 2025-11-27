

Ramallah, 27 nov. (Adnkronos) - I media arabi riferiscono che almeno una persona è stata uccisa dalle Idf nel campo profughi palestinese di Jenin, nella Cisgiordania settentrionale, dove ieri l'esrcito israeliano e lo Shin Bet hanno avviato un'operazione su larga scala. Nel frattempo, la Mezzaluna Rossa Palestinese ha riferito che due minori di Jenin sono stati portati in ospedale dopo essere stati colpiti dal fuoco delle Idf.

