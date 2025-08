Ramallah, 3 ago. (Adnkronos) - - Un palestinese è stato ucciso e altri sette sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco durante un attacco di coloni nei pressi di Aqraba, un villaggio nella Cisgiordania settentrionale, vicino a Nablus. Lo hanno riferito i media palestinesi. L'episodio è avvenuto ieri e l'uomo è stato identificato dall'agenzia di stampa ufficiale dell'Autorità Nazionale Palestinese, Wafa, come Mueen Subhi Asfar, 24 anni.

Le immagini diffuse sui social media mostrano soldati israeliani che arrivano sulla scena mentre si sentono degli spari in sottofondo, la cui fonte non è chiara. Il sindaco di Aqraba, Salah al-Din Jabbar, ha dichiarato al quotidiano Haaretz che circa 20 coloni si sono diretti verso Aqraba da un avamposto illegale costruito di recente sul terreno del villaggio e hanno attaccato la gente del posto.

Si tratta del quinto attacco del genere e del terzo palestinese ucciso durante gli scontri con i coloni nelle ultime due settimane, tra cui un attivista protagonista del documentario premio Oscar "No Other Land".