Gaza, 21 gen. (Adnkronos) - E' di tre morti e diversi feriti il bilancio di un attacco aereo israeliano contro un veicolo nella zona di al-Zahra, nella Striscia di Gaza centrale. Lo rendono noto i media palestinesi.
Mo: media, 'tre morti e diversi feriti in attacco israeliano a Gaza'
21 gennaio, 2026 • 13:23
