

Tel Aviv, 3 dic. (Adnkronos) - Un drone israeliano ha effettuato tre attacchi su una strada nei pressi del villaggio di Bein Jinn, nella Siria meridionale, dove venerdì le forze dell'Idf sono state colpite da colpi d'arma da fuoco mentre eseguivano un arresto. Lo riporta l'emittente televisiva Syria Tv di proprietà del Qatar, secondo cui non sono stati segnalati feriti.



