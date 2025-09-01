Sana'a, 1 set. (Adnkronos) - I terroristi Houthi dello Yemen hanno fatto irruzione negli uffici delle Nazioni Unite nella capitale yemenita Sana'a, arrestando almeno 11 membri del personale. Lo riportano i media israeliani.
Mo: media, 'raid in uffici Onu in Yemen, Houthi arrestano 11 membri dello staff'
1 settembre, 2025 • 06:43
