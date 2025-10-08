Il Cairo, 8 ott. (Adnkronos) - La prima fase del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe essere finalizzata prima di venerdì, a condizione che l'attuale tono ottimistico che circonda i negoziati a Sharm el-Sheikh continui. Lo ha dichiarato una fonte egiziana a conoscenza della questione al giornale di proprietà saudita Asharq Al-Awsat.
Mo: media, 'possibile conclusione prima fase piano pace per Gaza prima di venerdì'
8 ottobre, 2025 • 06:42
