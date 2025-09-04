

Beirut, 4 set. (Adnkronos) - I media libanesi hanno riferito di un'ondata di attacchi dell'aviazione israeliana nella serata di ieri nel sud del Paese. Secondo un rapporto, sarebbero stati condotti circa 15 raid. Le esplosioni sono state udite nel nord di Israele e in particolare nel comune di Kiryat Shmona, sempre nel nord del Paese.

