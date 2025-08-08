

Ramallah, 8 ago. (Adnkronos) - Nelle ultime ore, soldati e veicoli blindati israeliani hanno lanciato numerose azioni militari in Cisgiordania, anche nel villaggio di Tayasir, a est di Tubas. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, citando fonti locali secondo cui le forze israeliane hanno preso d'assalto il villaggio con diversi veicoli, hanno schierato truppe di fanteria e hanno fatto irruzione in un negozio al centro dell'insediamento. Non sono stati segnalati feriti o arresti.

Altre fonti locali hanno affermato che le forze dell'Autorità Nazionale Palestinese hanno fatto detonare esplosivi piazzati da gruppi armati palestinesi prima dei raid su Tubas. Le forze israeliane hanno inoltre preso d'assalto il villaggio di Kafr Qaddum, situato a est di Qalqilya, e hanno allestito un posto di blocco militare per ispezionare i veicoli. A Dahr al-Abed, a sud di Jenin, scrive al Jazeera, l'Idf ha sradicato e distrutto decine di ulivi da un terreno di proprietà di un palestinese.

