

Tel Aviv, 2 set. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione sulla possibilità di applicare la sovranità sulla Cisgiordania e adottare misure nei confronti dell'Autorità Palestinese in risposta al riconoscimento dell'Autorità Palestinese come Stato da parte della Francia e di altri Paesi. Inizialmente prevista per oggi, la riunione dovrebbe svolgersi giovedì, riporta il Jerusalem Post, che cita diversi funzionari israeliani che hanno riferito che Israele sta valutando l'annessione della Cisgiordania come possibile risposta al riconoscimento da parte di alcuni Paesi di uno Stato palestinese.

Non sono ancora chiare le modalità di un'eventuale annessione, né cosa riguarderebbe in particolare, se solo gli insediamenti israeliani o alcuni di essi, oppure aree specifiche della Cisgiordania come la Valle del Giordano, e se alle discussioni seguirebbero passi concreti, il che probabilmente comporterebbe un lungo processo legislativo. Qualsiasi passo verso l'annessione della Cisgiordania susciterebbe probabilmente una diffusa condanna da parte dei palestinesi, che aspirano a quel territorio per un futuro Stato, nonché dei Paesi arabi e occidentali.

Non è nemmeno chiaro quale sia la posizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla questione. Il sito israeliano Walla ha riferito domenica che il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno discusso del tema della sovranità della Cisgiordania durante la visita del primo a Washington la scorsa settimana.

