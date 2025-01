Tel Aviv, 7 gen. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta per convocare il gabinetto di sicurezza per discutere delle minacce che Israele deve affrontare. L'incontro affronterà temi quali quello degli ostaggi a Gaza, della Siria, del terrorismo in Cisgiordania, degli Houthi e del precario cessate il fuoco in Libano.