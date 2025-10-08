

Il Cairo, 8 ott. (Adnkronos) - Fadwa Barghouti, moglie del politico palestinese Marwan Barghouti, in carcere da oltre 23 anni in Israele, ha lasciato Ramallah ieri sera ed è arrivata al Cairo. Lo ha riferito una fonte palestinese a Ynet . L'arrivo in Egitto della donna, ha sottolineato un'altra fonte, "suscita notevole interesse nel contesto dei negoziati per un accordo, in cui Hamas insiste per il rilascio di Barghouti".

