

Damasco, 5 gen. (Adnkronos/Afp) - Una delegazione siriana, di cui fa parte il ministro degli Esteri Asaad al-Shaibani, ha preso parte a un nuovo round di negoziati con Israele. Lo ha riferito, citando fonti governative, l'agenzia di stampa statale siriana Sana, aggiungendo che i colloqui, i primi da mesi, sono stati coordinati e mediati da Washington.

Le discussioni, secondo la Sana, si sono incentrate sul raggiungimento di "un accordo di sicurezza equilibrato" che garantisca il ritiro delle forze israeliane nelle loro posizioni prima del rovesciamento del leader Bashar al-Assad, nel dicembre 2024. Ieri, Axios aveva riferito che i colloqui si sarebbero tenuti a Parigi.

